У Неймара тайный роман с русской моделью





Об этом сообщает The Sun.





"Они делали вид на публике, что являются друзьями, но все знали об их интрижке", — цитирует издание источник, пожелавший остаться анонимным. Уточняется, что Сафарова даже присутствовала на дне рождения Неймара, который тот праздновал в Париже.





Информация о романе форварда и модели впервые появилась в телевизионной программе Cazamariposas. Сообщалось, что девушку не раз замечали на трибунах во время матчей ПСЖ.









Сафаровой 21 год. В Instagram на нее подписаны 168 тысяч человек, среди которых и сам футболист.



