- Где тебе проще работалось: в федерации со сборными или на агентском поприще?





- Везде свои заморочки. Хотя в организационном плане сегодня, конечно, удобнее: вся бумажная и бюрократическая волокита отдана на аутсорс, я же могу работать непосредственно с людьми. А вот в плане конечного результата сложнее. Со сборной-то все понятно: она или успешно выступила, или нет. Сейчас же возможный успех может быть отложен на годы. Высокие номера драфта Протаса и Колячонка, безусловно, приятны, но все же понимают, что это пока — даже не половина успеха.





- С молодыми сложно работать?





- Непросто. И это еще одно преимущество работы менеджера взрослой сборной. Когда приходилось сотрудничать с игроками калибра Скабелки, Салея, Макрицкого, Копатя, Калюжного и другими мастерами, голова не болела, что они могут куда-то вляпаться. С молодыми же только и смотри, чтобы удержались на рельсах. Особенно теперь, когда у нас стали проклевываться действительно потенциальные звезды серьезного масштаба.



