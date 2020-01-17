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Агент Святослав Киселев: в Беларуси стали проклевываться действительно потенциальные звезды серьезного масштаба

Бывший менеджер сборных сборных Беларуси, Канады и Швейцарии, а ныне агент Святослав Киселев рассказал корреспонденту "Прессбола" Вячеславу Федоренкову о нюансах работы с молодежью.

- Где тебе проще работалось: в федерации со сборными или на агентском поприще?

- Везде свои заморочки. Хотя в организационном плане сегодня, конечно, удобнее: вся бумажная и бюрократическая волокита отдана на аутсорс, я же могу работать непосредственно с людьми. А вот в плане конечного результата сложнее. Со сборной-то все понятно: она или успешно выступила, или нет. Сейчас же возможный успех может быть отложен на годы. Высокие номера драфта Протаса и Колячонка, безусловно, приятны, но все же понимают, что это пока — даже не половина успеха.

- С молодыми сложно работать?

- Непросто. И это еще одно преимущество работы менеджера взрослой сборной. Когда приходилось сотрудничать с игроками калибра Скабелки, Салея, Макрицкого, Копатя, Калюжного и другими мастерами, голова не болела, что они могут куда-то вляпаться. С молодыми же только и смотри, чтобы удержались на рельсах. Особенно теперь, когда у нас стали проклевываться действительно потенциальные звезды серьезного масштаба.
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