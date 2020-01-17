Задержана модель, обвинившая известного футболиста в изнасиловании









Как сообщает "Евроспорт" со ссылкой на Marca, суд возбудил против девушки дело за клевету и дачу ложных показаний. Л. Кремлевой грозит тюремное заключение.





В 2017 году модель обвинила Эрнандеса в насилии и побоях на парковке ночного клуба Olivia Valere в Марбелье. Дело было закрыто в июне 2017-го; затем в январе 2019-го суд отклонил апелляцию Кремлевой.





Главным доказательством невиновности футболиста стала видеозапись со стоянки Olivia Valere. На видео нет фактов агрессии со стороны Эрнандеса по отношению к модели. Более того, после мнимого акта насилия Тео и Луиза вместе спокойно вернулись на дискотеку.





Кремлева утверждала, что футболист накачал ее наркотиками, однако в ее крови не было обнаружено следов наркотических веществ. Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс. Эрнандес этого не отрицал, но отмечал, что все было по взаимному согласию.