+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Задержана модель, обвинившая известного футболиста в изнасиловании

В Испании задержана российско-испанская модель Луиза Кремлева - ранее она обвинила футболиста Тео Эрнандеса, который сейчас выступает за "Милан", в изнасиловании.



Как сообщает "Евроспорт" со ссылкой на Marca, суд возбудил против девушки дело за клевету и дачу ложных показаний. Л. Кремлевой грозит тюремное заключение.

В 2017 году модель обвинила Эрнандеса в насилии и побоях на парковке ночного клуба Olivia Valere в Марбелье. Дело было закрыто в июне 2017-го; затем в январе 2019-го суд отклонил апелляцию Кремлевой.

Главным доказательством невиновности футболиста стала видеозапись со стоянки Olivia Valere. На видео нет фактов агрессии со стороны Эрнандеса по отношению к модели. Более того, после мнимого акта насилия Тео и Луиза вместе спокойно вернулись на дискотеку.

Кремлева утверждала, что футболист накачал ее наркотиками, однако в ее крови не было обнаружено следов наркотических веществ. Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс. Эрнандес этого не отрицал, но отмечал, что все было по взаимному согласию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru