Фото: Reuters





История началась с того, что знаменитый в прошлом игрок сборной Турции в 2008 году начал политическую карьеру. И со временем стал неугоден турецкой власти.





– Меня пригласили в партию в 2011-м, чтобы воспользоваться моей популярностью. В 2013-м я вышел из партии на фоне коррупционных скандалов.





После этого началось: магазин моей жены забрасывали камнями, к детям приставали на улице. После каждого моего высказывания мне угрожали, – рассказал он журналистам, сообщает sports.ru.





Тем не менее, Хакан Шукюр продолжил активно критиковать президента страны Реджепа Эрдогана, за что и поплатился: экс-футболиста стали обвинять в содействии государственному перевороту, который якобы готовился в стране. В результате Шукюр был вынужден эмигрировать.





– Когда я уехал, они схватили моего отца. И конфисковали все мое имущество. Сейчас все очень сложно. Все, кто как-то со мной связан, испытывают финансовые трудности, – рассказал он.





По признанию самого футболиста, несмотря на все это, он не теряет присутствия духа: на жизнь бывший игрок зарабатывает тем, что работает в Uber и продает книги.









Интересно, что ранее Шукюр владел собственным рестораном в США, но был вынужден его закрыть из-за провокаций сторонников Эрдогана.





– У меня ничего нет. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, право на мнение, свободу слова, на работу, – замечает бывший футболист.



