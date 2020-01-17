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"Эрдоган забрал у меня все". Известный футболист признался, что работает в Uber

Хакан Шукюр уехал из Турции в США.

Фото: Reuters

История началась с того, что знаменитый в прошлом игрок сборной Турции в 2008 году начал политическую карьеру. И со временем стал неугоден турецкой власти.

– Меня пригласили в партию в 2011-м, чтобы воспользоваться моей популярностью. В 2013-м я вышел из партии на фоне коррупционных скандалов.

После этого началось: магазин моей жены забрасывали камнями, к детям приставали на улице. После каждого моего высказывания мне угрожали, – рассказал он журналистам, сообщает sports.ru.

Тем не менее, Хакан Шукюр продолжил активно критиковать президента страны Реджепа Эрдогана, за что и поплатился: экс-футболиста стали обвинять в содействии государственному перевороту, который якобы готовился в стране. В результате Шукюр был вынужден эмигрировать.

– Когда я уехал, они схватили моего отца. И конфисковали все мое имущество. Сейчас все очень сложно. Все, кто как-то со мной связан, испытывают финансовые трудности, – рассказал он.

По признанию самого футболиста, несмотря на все это, он не теряет присутствия духа: на жизнь бывший игрок зарабатывает тем, что работает в Uber и продает книги.


Интересно, что ранее Шукюр владел собственным рестораном в США, но был вынужден его закрыть из-за провокаций сторонников Эрдогана.

– У меня ничего нет. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, право на мнение, свободу слова, на работу, – замечает бывший футболист.
udf.by
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