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Арина Соболенко не вышла в финал турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в финал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

В полуфинальном матче белоруска уступила в двух сетах украинке Даяне Ястремской (24) - 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

В финальном поединке соперницей 19-летней украинки будет победительница второго полуфинала, в котором первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти сыграет с американкой Даниэль Коллинз (27).

На старте Арина Соболенко переиграла представительницу китайского Тайбэя Се Шувэй (36) - 5:7, 6:1, 7:5, затем победила американскую теннисистку Бернарду Перу (70) - 7:6 (7:4), 6:2, а в четвертьфинале обыграла румынку Симону Халеп (4) - 6:4, 6:2.

Турнир в Аделаиде финиширует 18 января.
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