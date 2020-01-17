Белорусские гандболисты проиграли Германии на чемпионате Европы

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Немцы сразу же показали свой класс и достигли преимущества в семь мячей (11:4). Далее Германия удерживала комфортный задел, выиграв в итоге со счетом 31:23.





Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Бровко, Кулеш (6), Шилович (4), Пуховский, Никуленков (1), Шумак, Юринок (1), Баранов (1), Лукьянчук, Подшивалов (1), Королек (3), Вайлупов (4), Бохан, Гайдученко (1).





Таким образом, у Беларуси два поражения в основном раунде: от Хорватии и Германии. 18 января сборная Беларуси сыграет с командой Чехии.



