Хоккеисты минского "Динамо" третий раз подряд проиграли со счетом 1:5
Хоккеисты минского "Динамо" 16 января в рамках чемпионата КХЛ играли в гостях у подмосковного "Витязя". Встреча закончилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.
Автором единственной шайбы у "зубров" стал Евгений Дадонов на 57-й минуте встречи.
Кстати, это третий подряд проигрыш минского "Динамо" со счетом 1:5.
В турнирной таблице КХЛ наша команда по-прежнему занимает последнее место.
08:10 17/01/2020
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