Автором единственной шайбы у "зубров" стал Евгений Дадонов на 57-й минуте встречи.





Кстати, это третий подряд проигрыш минского "Динамо" со счетом 1:5.





В турнирной таблице КХЛ наша команда по-прежнему занимает последнее место.



