На гандбольном Евро случилась вторая сенсация
Вслед за французами Eвро-2020 покидают действующие чемпионы мира датчане.
Сборная Дании потеряла шансы на выход из группы "Е" после победы венгров над исландцами (24:18) в матче предварительного раунда, передает pressball.by.Действующим чемпионам планеты остается сыграть с россиянами, однако в случае равенства баллов в основной этап шагнет команда Исландии за счет победы над датчанами в личной встрече.
Группа "Е": ВЕНГРИЯ — 5 очков (3 игры), ИСЛАНДИЯ — 4 (3), Дания — 1 (2), Россия — 0 (2).
22:06 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.