На гандбольном Евро случилась вторая сенсация

Сборная Дании потеряла шансы на выход из группы "Е" после победы венгров над исландцами (24:18) в матче предварительного раунда, передает pressball.by.

Действующим чемпионам планеты остается сыграть с россиянами, однако в случае равенства баллов в основной этап шагнет команда Исландии за счет победы над датчанами в личной встрече.



