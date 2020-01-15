Сама себя "оштрафовала": Ирина Кручинкина пробежала лишний штрафной круг
Натурализованная российская биатлонистка Ирина Кручинкина, выступающая за сборную Беларуси, показала 83-й результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Белоруска Анна Сола заняла четвертое место в спринте в Рупольдинге
Спортсменка, допустившая два промаха, пробежала лишний штрафной круг, преодолев вместо 300 дополнительных метров дистанции 450.
Об ошибке одной из сестер Кручинкиных своевременно никто не сообщил, пишет "Прессбол".
21:16 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.