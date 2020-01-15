Сама себя "оштрафовала": Ирина Кручинкина пробежала лишний штрафной круг

Натурализованная российская биатлонистка Ирина Кручинкина, выступающая за сборную Беларуси, показала 83-й результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.