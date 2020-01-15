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"Дакар"-2020. Сергей Вязович: видимо, придется снять у кого-то из ребят рессоры, сделав его МАЗ донором

Белорусский пилот "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на 10-м этапе "Дакара"-2020.

"Этап сложился неудачно: буквально на 10-м километре один из манометров начал показывать, что у нас пустое левое переднее колесо. При этом я чувствовал, что с давлением в шинах у нас все в порядке. Подумали, что это глюк манометра, но через пять километров стало ясно, что воздух действительно теряем. Остановились и заменили колесо, но манометр снова показывал потерю воздуха. Начали искать причину, сняли тормозной барабан и увидели, что под ним сломана трубка, которая подает воздух из моста в ступицу. А из моста в ступицу и в колесный диск уже. Видимо, попал камень, но такое бывает раз в 1000 лет. Эту трубку просто сняли и закрыли кран в этом колесе. Пропала возможность менять давление в этом колесе. Выставили 3,5 атмосферы и поехали, пользуясь подкачкой на трех других колесах. Саша Василевский остался и ехал, страхуя.

Километров за 100 до финиша у нас заглохла машина. По приборам было понятно, что топливный насос вышел из строя. К счастью, есть дублирующая система с электронасосом. Через минуты три-четыре переключились на него и поехали. Но до этого момента и после чувствовалось, что мы теряем мощность, так как Саша Василевский с легкостью ехал за нами, а мы ехали в полный газ. Плюс ко всему на финише обнаружили, что сломано по одному листу на каждой из задних рессор. И теперь это проблема: видимо, придется снять у кого-то из ребят рессоры, сделав его автомобиль донором. И завтра он не сможет ехать в своем темпе", — приводит слова Вязовича пресс-служба "МАЗ-СПОРТавто".
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