Биатлонистка Анна Сола четвертая в спринте - это лучший результат в карьере!
15 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону прошел женский спринт.
Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла четвертое место, показав свой лучший результат в карьере. Ранее ее самым большим достижением было 30-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (30-е место) сезона 2019/2020.
А победу одержала Тириль Экхофф из Норвегии.
Источник: tribuna.com
17:56 15/01/2020
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