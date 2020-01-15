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Биатлонистка Анна Сола четвертая в спринте - это лучший результат в карьере!

15 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону прошел женский спринт.

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла четвертое место, показав свой лучший результат в карьере. Ранее ее самым большим достижением было 30-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (30-е место) сезона 2019/2020.

А победу одержала Тириль Экхофф из Норвегии.
Источник: tribuna.com
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