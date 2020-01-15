Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла четвертое место, показав свой лучший результат в карьере. Ранее ее самым большим достижением было 30-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (30-е место) сезона 2019/2020.





А победу одержала Тириль Экхофф из Норвегии.