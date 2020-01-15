Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Сегодня Соболенко выбила семидесятую в мировой классификации Бернарду Пера.





В первом сете американка обыграна только на тайбрейке, 7:6, во второй партии Арина сыграла увереннее, 6:2.





Место в полуфинале белоруска оспорит с бывшей первой ракеткой Симоной Халеп. Сейчас румынка четвертая.