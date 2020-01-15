



— Это было неожиданно. Отец был молод, ему было всего 43, — сказала Соболенко после матча 1/16 финала с китаянкой Се Шувэй. — Я не хотела об этом рассказывать, но думаю, что люди должны знать. Я стараюсь бороться, потому что отец хотел, чтобы я стала первой ракеткой мира. Я делаю это для него, это то, что помогает мне оставаться сильной.





Теннисистка рассказала, что из-за трагедии в семье было крайне сложно собраться с мыслями в предсезонье и тренироваться, но она старалась не думать ни о чем.





— Тяжело было покидать родных, ведь они оказались в очень сложной ситуации. Я не могла их оставить, но мне как-то нужно было ехать на турниры. Я не была в восторге от того, что мне нужно играть. Просто делала то, что должна, — призналась спортсменка.





Напомним, 15 января на кортах Аделаиды Арина Соболенко (12 WTA) встречается с американкой Бернардой Пера (70 WTA) в 1/8 финала теннисного турнира Австралии.