+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Соболенко: Отец хотел, чтобы я стала первой ракеткой мира. И я сделаю это

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые после смерти отца высказалась об этой трагедии публично на турнире в Аделаиде (Австралия).


— Это было неожиданно. Отец был молод, ему было всего 43, — сказала Соболенко после матча 1/16 финала с китаянкой Се Шувэй. — Я не хотела об этом рассказывать, но думаю, что люди должны знать. Я стараюсь бороться, потому что отец хотел, чтобы я стала первой ракеткой мира. Я делаю это для него, это то, что помогает мне оставаться сильной.

Теннисистка рассказала, что из-за трагедии в семье было крайне сложно собраться с мыслями в предсезонье и тренироваться, но она старалась не думать ни о чем.

— Тяжело было покидать родных, ведь они оказались в очень сложной ситуации. Я не могла их оставить, но мне как-то нужно было ехать на турниры. Я не была в восторге от того, что мне нужно играть. Просто делала то, что должна, — призналась спортсменка.

Напомним, 15 января на кортах Аделаиды Арина Соболенко (12 WTA) встречается с американкой Бернардой Пера (70 WTA) в 1/8 финала теннисного турнира Австралии.
Источник: minsknews.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru