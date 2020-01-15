Сергей Вязович: с топливом нас обманули, с песком - нет









"Нам каждый день говорят, что будут мягкие дюны, очень мягко — заправляйте больше топлива. Мы каждый день заправляемся, а оно не кончается, и мягкого песка тоже нету. Но сегодня если с топливом нас опять обманули, то с мягким песком — нет", - рассказал он в интервью пресс-службе "КАМАЗ-мастера".





Неприятность Вязовича поджидала на 50-м километре этапа. На одном из поворотом при подъеме застряло много джипов, и белорус решил не следовать их примеру и не лезть между машинами, а развернуться у подножья.





"И как провалились на перемете три метра шириной и полметра высотой! Провалились до рамы! Леша Вишневский одной машиной не смог нас вытянуть — дождались Саши Василевского и уже двумя машинами вытянули. "Дакар" есть "Дакар": подловил нас на ровном месте", - развел руками он.









Перед девятым этапом отставание Вязовича от лидера общего зачета Андрея Каргинова составляло уже более часа. Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он отыграть столь значительную разницу во времени, белорус признался, что вопрос сохранения третьего места его беспокоит не меньше, чем шанс приблизиться к первому.





"Положение в общем зачете? Скоростью такие отставания не отыгрываются, но гонка, конечно, может преподнести сюрпризы. Мы как думаем про продвижение вперед, так и обороняем свое третье место: сзади за нами Лопрайс тоже в часе. После сегодняшнего этапа мы понимаем, что никаких гарантий нет. Все еще впереди: четыре этапа, из них два марафонских. Напряжение потихоньку растет", — заявил он.