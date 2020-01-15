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Создан новый футбольный клуб — "Днепр-Могилёв"

В Могилёве создан новый футбольный клуб. Он получил название "Днепр-Могилёв".

Решение о его создании было принято руководством города, информирует vk.com/league1blr. В какой лиге белорусского чемпионата он будет участвовать, пока неизвестно. Идёт формирование основного состава команды, которая будет состоять из воспитанников могилёвского футбола. В новом футбольном клубе произошло объединение двух местных детских спортивных школ. Главного тренера у "Днепра" пока нет. Идёт работа над логотипом и официальным сайтом.

Как известно, в прошлом сезоне Могилёв в элите белорусского футбола представляла команда "Дняпро". Это был частный проект, созданный путём объединения перед началом сезона клубов "Днепр" и "Луч". Первый покидал высшую лигу, но благодаря объединению в ней остался, поскольку "Луч" отстоял там своё место. Однако в 2019-м "Дняпро" попрощался с элитой — проиграл стыковые матчи брестскому "Руху". Могилёвская команда столкнулась с финансовыми проблемами, которые не смогла преодолеть. Этот футбольный клуб могут признать банкротом.
Еврорадио
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