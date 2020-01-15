Футболист сборной России сделал предложение несовершеннолетней внучке Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов сделал предложение 17-летней Марии Юмашевой – внучке первого президента России Бориса Ельцина.
Как сообщает "7дней", футболист решил дождаться совершеннолетия девушки, после чего пара сыграет свадьбу.
Отмечается, что церемония бракосочетания состоится в 2021 году и пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.
Добавим, что в 2013 году Смолов, выступавший за "Краснодар", поженился с моделью Викторией Лопыревой. Пара прекратила отношения через два года.
08:39 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.