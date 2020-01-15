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Футболист сборной России сделал предложение несовершеннолетней внучке Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов сделал предложение 17-летней Марии Юмашевой – внучке первого президента России Бориса Ельцина.



Как сообщает "7дней", футболист решил дождаться совершеннолетия девушки, после чего пара сыграет свадьбу.

Отмечается, что церемония бракосочетания состоится в 2021 году и пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.

Добавим, что в 2013 году Смолов, выступавший за "Краснодар", поженился с моделью Викторией Лопыревой. Пара прекратила отношения через два года.
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