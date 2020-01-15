







Как сообщает "7дней", футболист решил дождаться совершеннолетия девушки, после чего пара сыграет свадьбу.





Отмечается, что церемония бракосочетания состоится в 2021 году и пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.





Добавим, что в 2013 году Смолов, выступавший за "Краснодар", поженился с моделью Викторией Лопыревой. Пара прекратила отношения через два года.