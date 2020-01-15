Лимита? Кто из белорусских футболистов играет за российские клубы

Александр Мартынович, Михаил Сиваков, Сергей Корниленко и Тимофей Калачев. Двое последних уже завершили карьеру, пишет Исторически так сложилось, что чемпионат России для белорусских игроков наиболее благоприятный и традиционный виток развития карьеры. В лучшие времена наших соотечественников там было больше 20. Со временем их количество сократилось до исторического минимума, который был зафиксирован в начале сезона-2018/19. Тогда белорусов в чемпионате России было заявлено всего четверо —Двое последних уже завершили карьеру, пишет pressball.by





Ситуация начала меняться прошлой зимой. 22 февраля 2019 года белорусские футболисты перестали считаться легионерами в России. Тогда белорусский десант пополнился еще двумя бойцами: Денисом Поляковым и Максимом Володько. А летом "Оренбург" усилился белорусским вратарем Андреем Климовичем, который сразу завоевал место в стартовом составе. В обратном направлении проследовало намного больше. Лишь за 2019-й в высшей лиге белорусского чемпионата принимали участие 46 россиян (и это только те, что провели хотя бы один официальный матч).









Во второй части нынешнего сезона наше представительство в премьер-лиге обещает быть более массовым. Уже известно о девятерых обладателях белорусского паспорта, которые начнут год в России.

Михаил Сиваков ("Оренбург")

31 год, в сезоне-2019/20: 10 игр (0+0)

Опытный защитник востребован в своей команде. Правда, дела у клуба идут не слишком хорошо. Сиваков начинал сезон игроком основы, а завершил первую часть — на скамье для запасных. Последний раз белорус выходил на поле 31 октября. Тогда "Оренбург" в матче Кубка России проиграл подмосковным "Химкам". В турнирной таблице команда белоруса занимает 12-е место — не самое комфортное расположение.

Денис Поляков ("Урал")

28 лет, в сезоне-2019/20: 14 игр (0+0)





Для Дениса переезд в Россию — второй легионерский опыт в карьере. Дебютная попытка оказалась не слишком успешной. После полугода стабильной игры за кипрский АПОЭЛ в команде сменился тренер, а белорус пришелся не ко двору. Полякову пришлось вернуться на несколько месяцев в Борисов. Защитник помог коллективу Алексея Баге добыть путевку в весеннюю стадию Лиги Европы и получил предложение переехать в Екатеринбург. В "Урале" не скрывали, что берут футболиста из того расчета, что белорусы не будут являться легионерами. Когда в России с принятием решения замедлили, клубное руководство занервничало: "Вот мы взяли защитника сборной Беларуси Полякова. Были уверены, что он не будет считаться легионером, а тут такое... Как быть? Он что, на лавке что ли должен сидеть теперь?", — сокрушался президент Григорий Иванов. Но все в результате сложилось благоприятно: лимит отменили, а защитник получил место в составе. Еще Поляков – единственный футболист, который принял участие во всех десяти матчах сборной Беларуси в 2019 году.

Александр Мартынович ("Краснодар")

32 года, в сезоне-2019/20: 15 игр (1+0)





Основной игрок краснодарской обороны проводит в России девятый сезон. За это время футболист успел провести более 150 матчей, заслужить капитанскую повязку и получить российское гражданство. В прошлом году Мартынович завел аккаунт в инстаграме, где указал неверное название родной страны. Реакция белорусских болельщиков оказалась бурной. А вот партнеры защитника по сборной оказались более сдержанными. "Патриотизм проявляется в другом, а не в правописании", — считает Андрей Климович. "Не задавался таким вопросом. Я знаю, что наша страна называется Республика Беларусь. Мне этого достаточно", — мнение Ивана Маевского. "Не готов ничего сказать по этому поводу", — отрезал Денис Поляков.

Андрей Климович ("Оренбург")

31 год, в сезоне-2019/20: 11 игр (14 пропущенных мячей, 2 "сухих" матча)





Один из лучших голкиперов страны летом сменил солигорский "Шахтер" на середняк российской премьер-лиги. "Хочу поиграть в премьер-лиге как можно дольше. Сейчас там классные стадионы, шикарные поля, медиа. Чем больше я там буду играть, тем выше я буду расти как футболист и как личность. В любом случае поехал бы в другой чемпионат. Мне уже не 20 лет, чтобы думать. Для меня это вызов", — обосновал свой выбор Климович. Вратарь, только подписавший контракт с командой, в первом же матче получил возможность проявить себя — травму получил основной голкипер "Оренбурга". Климович воспользовался шансом. Команда добилась важной победы, а вратарь парочку раз выручил партнеров. Тренерскому штабу игра новобранца понравилась. Голкипер провел первую половину чемпионата в стартовом составе "Оренбурга".

Максим Володько ("Арсенал")

27 лет, в сезоне-2019/20: 1 игра (0+0)





Белорус наблюдает за играми российского чемпионата преимущественно со скамьи запасных. Пока на его позиции успешно действует испанский защитник Виктор Альварес. "Все зависит от Володько. Будем ли мы доверять ему в дальнейшем. Судьба футболиста в его руках и ногах", — уверен тренер тульской команды Игорь Черевченко. Поговаривают, в клубе сейчас раздумывают отдать футболиста в аренду. Может, оно и к лучшему.

Юрий Ковалев ("Арсенал")

26 лет





Минувший сезон полузащитник провел в "Шахтере". В 26 играх футболист шесть раз забил и отдал четыре голевые передачи. "Ковалев — игрок основного состава сборной Беларуси, выполняет большой объем работы, есть скоростная выносливость. Смотрели игру со сборной Германии — он там выделялся. Не на фоне сборной Германии — на фоне белорусов. Добавит вариативности составу, потому что у нас ушли два игрока в "Спартак" перед сезоном", — считает коуч "Арсенала". Срок действия контракта с новым клубом — 2,5 года.

Валерий Громыко ("Арсенал")

22 года





Как и Ковалев, Громыко выступал в Солигорске. Летом уведомил клубное руководство о том, что не будет продлевать контракт с "Шахтером". За это его лишили игрового времени. Последние шесть месяцев не играл, а лишь тренировался. "Полгода вне игры — это жесть. Физическую форму нужно набирать, но в плане работы с мячом вроде ничего не потерял. Все чувствуется, мяч не квадратный. Я ничего не боюсь в принципе. Я верю в себя, в меня верят мои близкие. Буду стараться проявить себя по максимуму", — уверен в своих силах Громыко.

Николай Золотов ("Урал")

25 лет





Минувший сезон для защитника "Витебска" получился насыщенным. Футболист дебютировал в национальной сборной, а в конце года получил приглашение в "Урал". Белорус долго не думал и заключил с клубом долгосрочное соглашение. "Российская премьер-лига — другой уровень, у меня была цель сюда попасть. Осталось доказать, что я попал сюда не зря, закрепиться в команде. Когда мне сказали, что есть вариант с "Уралом", не было ни капли сомнения, что надо соглашаться. Меня не интересовала сумма. Я сказал "да", и сразу был готов перейти", — сказал Золотов сразу после подписания контракта с новым клубом.

Илья Шкурин (ЦСКА)

20 лет





Лучший бомбардир чемпионата Беларуси за зиму успел сменить два клуба. Сначала форвард подписал контракт с брестским "Динамо", а через 17 часов был представлен в качестве игрока московского ЦСКА. По словам агента Шкурина Валерия Исаева, его клиентом интересовался лично Виктор Гончаренко: "Сам Илья, не скрою, сомневался. Прекрасно понимал, что РПЛ — это, конечно, совсем другой уровень. Шкурин думал, что, возможно, ему рано уезжать в Россию, возможно, стоит еще один сезон провести в брестском "Динамо", которое будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Забегая вперед, скажу, что мы уже давно договорились Брестом о том, что он перейдет туда из "Энергетика". Мы никуда не спешили, не торопились, уже оформляли документы. И тут поступило предложение от ЦСКА. Можно ли сказать, что переход состоялся из-за звонка Гончаренко? Да. Так и есть. Парень во многом поэтому и дал согласие. И конечно, нужно учитывать еще статус клуба. Не каждый день тебя зовут в ЦСКА".









Добавим, что еще двое белорусов пытаются пробиться наверх через молодежные институты российских клубов. Защитник Дмитрий Прищепа выступает за дубль питерского "Зенита", а Владимир Медведь растет над собой в "молодежке" "Ростова".





В общем, констатируем: белорусы потихоньку вновь становятся востребованы в России. По крайней мере, процесс идет.







