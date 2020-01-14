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Белорусский футболист претендует на «Золотую бутсу»

Илья Шкурин занимает шестое место в рейтинге бомбардиров.

Новобранец ЦСКА Илья Шкурин занимает промежуточное 6-е место рейтинге бомбардиров, которые претендуют на "Золотую бутсу" по итогам сезона-2019/20. В активе белоруса 19 забитых мячей.

Лидирует в списке Чиро Иммобиле, опередивший баварца Роберта Левандовски. Нападающий "Лацио" набрал 40 баллов, забив 20 мячей в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 13-е место.


Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5, — сообщает "Спорт-экспресс".
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