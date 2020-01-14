+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минское «Динамо» уступило ЦСКА. Это второе поражение подряд

Минское "Динамо" уступило московскому ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5, передает pressball.by.

"Зубры" потерпели второе поражение подряд.

ЦСКА — Динамо Мн — 5:1 (1:0, 1:0, 4:1)

ЦСКА: И.Сорокин; Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев; Блажиевский — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов; Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов (к) — Калинин; Чмыхов — Ртищев, М.Сорокин — Карнаухов — Толчинский.

ДИНАМО: Толопило; Морроу — Готовец, Аносов — Спунер — Принс; Знахаренко — Достанко, А.Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Граньяни — Еременко, Мартынов — Демков — Дроздов; Китаров — Павленко — Павлович; Денисов, Грецкий.

ШАЙБЫ: 1:0 — Блажиевский (М.Сорокин, 13.03). 2:0 — Капризов (Марченко, 37.50). 2:1 — Знахаренко (Павленко, 42.54). 3:1 — Шалунов (Окулов, Секач, 45.03). 4:1 — Слепышев (49.17). 5:1 — Окулов (Науменков, Шалунов, 57.38).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru