Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе был вторым на очередном этапе "Дакара"
Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе был вторым на 9-м этапе "Дакара". В общем зачёте он по-прежнему остается на третьем месте, уступает более часа лидеру Андрею Каргинову, представляющему на КАМАЗе Россию.
Именно Каргинов на девятом этапе на три минуты обогнал МАЗ. Экипаж Алексея Вишневского был 7-м (в общем зачёте он 8-ой), а Александра Василевского — 11-м (такое же место он занимает и в общем зачёте), передает "Еврорадио".
До окончания гонки остались три этапа.
Накануне Вязович был только шестым. Его капотный МАЗ загряз в песке.
19:51 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.