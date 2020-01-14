Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе был вторым на очередном этапе "Дакара"

Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе был вторым на 9-м этапе "Дакара". В общем зачёте он по-прежнему остается на третьем месте, уступает более часа лидеру Андрею Каргинову, представляющему на КАМАЗе Россию.