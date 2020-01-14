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"Кто больше всех жмет? Могу сказать, кто больше всех жрет". Алексей Бага рубит правду про БАТЭ

Фееричное интервью Алексея Баги, полное юмора и ностальгии.

"Кто больше всех жмет? Могу сказать, кто больше всех жрет". Алексей Бага рубит правду про БАТЭ
Алексей Бага – один из самых харизматичных белорусских тренеров. Но после неудачного для БАТЭ сезона-2019 руководство решило не продлевать с ним контракт. 

Сразу после официального расставания с «желто-синими» специалист встретился с Александром Ивулиным и разложил по полочкам причины неудач борисовчан. 

После серьезного разговора Ивулин предложил тренеру немного поностальгировать. 

Мы взяли камеру и прогулялись по Дроздам, раздавая номинации футболистам БАТЭ. 

Кто главный танцор и главный шутник команды? Почему Алексей Бага – топор, а Мукам – модник? Кто не пьет ничего крепче молока, а кто главный тусовщик борисовчан? 
Источник: tribuna.com
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