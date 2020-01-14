Сильный смог: теннисистка на "Australian Open" чуть не потеряла сознание прямо на корте
Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть матч квалификации "Australian Open" со швейцаркой Стефани Фегель.
Причина — сильный смог, от которого у спортсменки возникли проблемы с дыханием. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары...
Якупович выиграла первый сет 6:4, а во втором при счете 5:6 упала на колени, долго кашляла и не смогла подняться без посторонней помощи.
"Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт. Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не оказалось", — цитирует Якупович
13:14 14/01/2020
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