



- Вот, например, Леша Бага. Помог бате Валика Белькевича с памятником сыну. Респект. А потом как-то невразумительно — ни нашим, ни вашим — ответил на вопрос насчет потенциального слияния Беларуси и России. И не зашло...





- Есть люди политичные, есть аполитичные. Себя скорее отношу к последним. Но любое мнение уважаю. Потому что есть разные ситуации. Меня, например, жизнь побросала.





Я ведь не только на строительном рынке работал, но и грузчиком был, коробки делал на фабрике, где производили мороженое "Гоша". Отработал полтора месяца и пошел к директору, взял его за грудки: "Где деньги?" А тот, хороший человек, посоветовал: "Дружище, ты лучше уходи отсюда, денег здесь нет и не будет".





Послушал его, ушел. А другие потом еще четыре месяца бесплатно работали и все равно ничего не получили.









И у меня на этом фоне складывалось впечатление, что жизнь ужасная, государство плохое и вообще никаких проблесков не видно. Потом пошел работать на рынок и ситуация улучшилась. Заплатил условный налог и зарабатывай. Никто тебя не трогает.





Сейчас живу в центре города, хорошая работа. И не могу сказать, что мне плохо. То же самое касается мнения людей. Они находятся в разных весовых категориях. У кого-то все плохо, и он загоняется из-за этого. У меня никогда такого не было.





Ни разу не кричал за столом, как все должно быть на самом деле и с кем нам надо соединяться, а от кого отсоединяться. Если мне плохо на одной работе, ищу другую, в которой можно проявить себя. И когда это получается, я доволен собой и тем, что происходит вокруг.





Что же касается независимости страны, то я двумя, тремя руками за. Мы немаленькая и самодостаточная страна, которая в состоянии вырулить в этом бушующем море в одиночку. Я за то, чтобы мы со всеми дружили, но под кого-то ложиться — нет.





- Ну красава, все по делу разложил. Как же Леша так лоханулся?





- Понимаешь, все люди разные и в разной степени интересуются политикой. Кто-то тратит на это 95 процентов своего времени, отдавая, скажем, спорту всего пять. У меня пропорция обратная. Да и то политики касаюсь только тогда, когда читаю новости. А так она мне абсолютно неинтересна.





И знаешь почему? Просто не хочу быть идиотом. Вот ты меня зацепил, и я тебе сейчас расскажу. Например, я на рыбалке — и подходит мужик. "Сяду рядом?" — "Давай". Ну а дальше по схеме. "Ты чем занимаешься?" — "Да вот футбольный тренер".





Этот условный мужик может быть работягой, врачом, доктором наук, военным, журналистом... Но реакция одна и та же: у нас нет детско-юношеского футбола. Все деньги, которые платим этим лоботрясам, надо перевести туда, где закладывается основа!









И вот он начинает рассказывать банальности. И мне кажется, если я буду рассуждать о политике, то стану таким же ослом. Дилетантом, который искренне верит в то, что говорит. Поэтому от политики я в стороне, не мое.





Хотя как законопослушный гражданин схожу на выборы президента.