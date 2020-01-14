Дакар"-2020. Сергей Вязович: провалились до рамы!





- Нам каждый день говорят, что будут мягкие дюны, очень мягко — заправляйте больше топлива. Мы каждый день заправляемся, а оно не кончается, и мягкого песка тоже нету. Но сегодня если с топливом нас опять обманули, то с мягким песком — нет. На 50-м километре мы после прямика шли на большом давлении колес. Был правый поворот и подъем, там застряло много джипов. Они перекрыли канал, я решил не лезть между джипами и развернуться у подножья. И как провалились на перемете три метра шириной и полметра высотой! Провалились до рамы! Леша Вишневский одной машиной не смог нас вытянуть — дождались Саши Василевского и уже двумя машинами вытянули. "Дакар" есть "Дакар": подловил нас на ровном месте.





Положение в общем зачете? Скоростью такие отставания не отыгрываются, но гонка, конечно, может преподнести сюрпризы. Мы как думаем про продвижение вперед, так и обороняем свое третье место: сзади за нами Лопрайс тоже в часе. После сегодняшнего этапа мы понимаем, что никаких гарантий нет. Все еще впереди: четыре этапа, из них два марафонских. Напряжение потихоньку растет, — заявил Вязович в интервью пресс-службе "КАМАЗ-мастера".



