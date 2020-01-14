Третий богатейший человек планеты приобретет Милан

Весной 2017-го года Сильвио Берлускони продал клуб китайскому консорциуму, чуть позже команда перешла под руководство американского инвестиционного фонда Elliot. Теперь "россонери" станут собстенностью главы LVMH Бернара Арно. Бизнесмен владеет Louis Vuitton, Moet & Chandon, Dom Perignon, Hennessy и Dior, его состояние оценивается в 85 миллиардов евро. Он - третий богатейший человек планеты и уступает только Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу.





Лука Серафини – он был первым, кто написал о предыдущей продаже клуба и первым сообщил об интересе Арно к покупке Милана, пишет Об этом сообщил в твиттере журналист– он был первым, кто написал о предыдущей продаже клуба и первым сообщил об интересе Арно к покупке Милана, пишет ru.oxu.az

Нынешние владельцы не горели желанием расставаться с активом из-за вложений в строительство нового стадиона, но крупный оффер заставил их передумать.





Источник не назвал сумму, но, по слухам, Бернар выложит за клуб почти миллиард евро.



