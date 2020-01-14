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Третий богатейший человек планеты приобретет Милан

У итальянского клуба Миланаснова будет новый владелец. О покупке итальянского гранда договорился один из трех богатейших людей планеты Бернар Арно, сообщает Евроспорт.

Весной 2017-го года Сильвио Берлускони продал клуб китайскому консорциуму, чуть позже команда перешла под руководство американского инвестиционного фонда Elliot. Теперь "россонери" станут собстенностью главы LVMH Бернара Арно. Бизнесмен владеет Louis Vuitton, Moet & Chandon, Dom Perignon, Hennessy и Dior, его состояние оценивается в 85 миллиардов евро. Он - третий богатейший человек планеты и уступает только Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу.

Об этом сообщил в твиттере журналист Лука Серафини – он был первым, кто написал о предыдущей продаже клуба и первым сообщил об интересе Арно к покупке Милана, пишет ru.oxu.az
Нынешние владельцы не горели желанием расставаться с активом из-за вложений в строительство нового стадиона, но крупный оффер заставил их передумать.

Источник не назвал сумму, но, по слухам, Бернар выложит за клуб почти миллиард евро.
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