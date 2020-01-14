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Мужская сборная Беларуси по гандболу выполнила одну из задач

Беларусь обыграла Черногорию и вышла во второй раунд чемпионата Европы по гандболу

Мужская сборная Беларуси по гандболу выполнила одну из задач, поставленных перед нею на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в австрийском Граце.

В понедельник вечером сборная Беларуси обыграла команду Черногории – 36:27 и вышла во второй раунд турнира, успешно миновав первый, групповой, этап.


Во втором раунде европейского первенства 12 лучших команд будут разделены на три группы, в которых поборются за право сразиться в медальном раунде. О своих высоких целях перед континентальным форумом заявляли и ведущие белорусские гандболисты, и главный тренер команды Юрий Шевцов. В случае успешного выступления на гандбольном Евро-2020, белорусы смогут также претендовать на олимпийскую путевку в Токио.
interfax.by
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