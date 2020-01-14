Мужская сборная Беларуси по гандболу выполнила одну из задач
Беларусь обыграла Черногорию и вышла во второй раунд чемпионата Европы по гандболу
Мужская сборная Беларуси по гандболу выполнила одну из задач, поставленных перед нею на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в австрийском Граце.
В понедельник вечером сборная Беларуси обыграла команду Черногории – 36:27 и вышла во второй раунд турнира, успешно миновав первый, групповой, этап.
Во втором раунде европейского первенства 12 лучших команд будут разделены на три группы, в которых поборются за право сразиться в медальном раунде. О своих высоких целях перед континентальным форумом заявляли и ведущие белорусские гандболисты, и главный тренер команды Юрий Шевцов. В случае успешного выступления на гандбольном Евро-2020, белорусы смогут также претендовать на олимпийскую путевку в Токио.
08:14 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.