«Барселона» назвала имя нового главного тренера клуба

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Новым тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.





Уточняется, что каталонский клуб заключил с Сетьеном контракт до 30 июня 2022 года. Официальная презентация нового тренера пройдет во вторник, 14 января. На своем посту Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, об увольнении которого клуб также объявил на странице в Twitter.





Альфредо Мартинес. По его словам, в понедельник, 13 января, прошла встреча Вальверде с руководством клуба, на которой 55-летнему тренеру объявили о расторжении контракта. Согласно испанским СМИ, на место главного тренера «Барселоны», помимо Кике Сетьена, также рассматривали аргентинца Маурисио Почеттино и экс-защитника «Барселоны» Габриэль Милито, возглавляющего на данный момент аргентинский «Эстудиантес», пишет Ранее об отставке Вальверде сообщил журналист каталонской радиостанции Onda Cero Radio. По его словам, в понедельник, 13 января, прошла встреча Вальверде с руководством клуба, на которой 55-летнему тренеру объявили о расторжении контракта. Согласно испанским СМИ, на место главного тренера «Барселоны», помимо Кике Сетьена, также рассматривали аргентинца Маурисио Почеттино и экс-защитника «Барселоны», возглавляющего на данный момент аргентинский «Эстудиантес», пишет sportrbc.ru









Вальверде возглавлял «Барселону» с июля 2017 года. С командой он выиграл два чемпионата Испании, национальный Кубок и Суперкубок страны. Всего под его руководством «Барселона» провела 145 матчей, среди которых одержала 97 побед и потерпела 16 поражений. Еще 32 матча были сыграны вничью.



