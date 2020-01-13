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20-летний хоккеист минского «Динамо» назван лучшим новичком недели в КХЛ

Артем Аносов провел на прошлой неделе 2 успешных матча.

20-летний форвард минского «Динамо» Артем Аносов назван Континентальной хоккейной лигой лучшим новичком недели, пишет tut.by.

Аносов провел на прошлой неделе 2 матча, в которых набрал 2 (0 + 2) очка по системе «гол + пас» при показателе полезности «+1».

Форвард выходил на лед в одной тройке с Райаном Спунером и Шейном Принсом.

Всего в этом сезоне Артем Аносов отыграл за «Динамо» 5 матчей и отметился 2 (0 + 2) очками.

Также он провел 20 игр за «Юность» в Экстралиге, набрав 6 (1 + 5) очков.
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