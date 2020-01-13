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Фанаты ХК "Динамо-Минск" припомнили хоккеистам шоколадки от Лукашенко

"Раньше воевали за сердца, а теперь за шоколадки", — такой баннер вывесили болельщики минского "Динамо" на матче с московским "Спартаком" 12 января.

Баннер на хоккейном матче минского "Динамо" / Фейсбук​

Фотографию с баннером разместил в Фейсбуке активист предпринимательского движения Анатолий Шумченко.

Поводом для обращения стало недавнее высказывание гендиректора минского "Динамо" и тренера хоккейной команды руководителя Беларуси Дмитрия Баскова. В начале января он рассказал, что в конце каждой тренировки Александр Лукашенко подписывает хоккеистам шоколадки. По словам Баскова, хоккеисты воюют за эти шоколадки.

На растяжке болельщики написали также №29 — под ним играл знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, умерший в декабре 2019 года. Во время матча над площадкой "Минск-Арены" подняли его джерси.


Сама игра, кстати, закончилась проигрышем хоккеистов "Динамо" — 1:5. "Зубры" занимают последнее, 24-е, место в турнирной таблице КХЛ.
Источник: euroradio.fm
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