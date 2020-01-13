Фанаты ХК "Динамо-Минск" припомнили хоккеистам шоколадки от Лукашенко
"Раньше воевали за сердца, а теперь за шоколадки", — такой баннер вывесили болельщики минского "Динамо" на матче с московским "Спартаком" 12 января.
Баннер на хоккейном матче минского "Динамо" / Фейсбук
Фотографию с баннером разместил в Фейсбуке активист предпринимательского движения Анатолий Шумченко.
Поводом для обращения стало недавнее высказывание гендиректора минского "Динамо" и тренера хоккейной команды руководителя Беларуси Дмитрия Баскова. В начале января он рассказал, что в конце каждой тренировки Александр Лукашенко подписывает хоккеистам шоколадки. По словам Баскова, хоккеисты воюют за эти шоколадки.
На растяжке болельщики написали также №29 — под ним играл знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, умерший в декабре 2019 года. Во время матча над площадкой "Минск-Арены" подняли его джерси.
Сама игра, кстати, закончилась проигрышем хоккеистов "Динамо" — 1:5. "Зубры" занимают последнее, 24-е, место в турнирной таблице КХЛ.
Источник: euroradio.fm
16:31 13/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.