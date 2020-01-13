Баннер на хоккейном матче минского "Динамо" / Фейсбук​





Фотографию с баннером разместил в Фейсбуке активист предпринимательского движения Анатолий Шумченко.





Поводом для обращения стало недавнее высказывание гендиректора минского "Динамо" и тренера хоккейной команды руководителя Беларуси Дмитрия Баскова. В начале января он рассказал, что в конце каждой тренировки Александр Лукашенко подписывает хоккеистам шоколадки. По словам Баскова, хоккеисты воюют за эти шоколадки.





На растяжке болельщики написали также №29 — под ним играл знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, умерший в декабре 2019 года. Во время матча над площадкой "Минск-Арены" подняли его джерси.









Сама игра, кстати, закончилась проигрышем хоккеистов "Динамо" — 1:5. "Зубры" занимают последнее, 24-е, место в турнирной таблице КХЛ.