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Не купился: Гутор отказал "Крыльям Советов" и перейдет в солигорский "Шахтер"

Голкипер сборной Беларуси Александр Гутор в ближайшее время подпишет контракт с солигорским "Шахтером".

Как передают источники pressball.by, у вратаря было предложение от самарских "Крыльев Советов". Российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться в Беларуси и перейти в "Шахтер".

В минувшем сезоне Александр Гутор защищал цвета брестского "Динамо", с которым стал чемпионом Беларуси.
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