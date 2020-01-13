Не купился: Гутор отказал "Крыльям Советов" и перейдет в солигорский "Шахтер"
Голкипер сборной Беларуси Александр Гутор в ближайшее время подпишет контракт с солигорским "Шахтером".
Как передают источники pressball.by, у вратаря было предложение от самарских "Крыльев Советов". Российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться в Беларуси и перейти в "Шахтер".
В минувшем сезоне Александр Гутор защищал цвета брестского "Динамо", с которым стал чемпионом Беларуси.
15:53 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.