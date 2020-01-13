Бывший зэк Кокорин снова в "Зените"
«Зенит» взял Александра Кокорина на тренировочные сборы в Катар
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вошел в число футболистов клуба, отправившихся в Катар на первые зимние тренировочные сборы команды.
В сентябре 2019 года Российский футбольный союз отказался зарегистрировать Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу. В РФС отмечали, что Кокорин может быть зарегистрирован в зимнее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля.
Александр Кокорин в сентябре 2019 года досрочно освободился из колонии, где отбывал наказание по обвинению в хулиганстве за две драки, произошедшие в Москве в октябре 2018 года.
После освобождения Кокорин заключил новое соглашение с «Зенитом».
Источник: meduza.io
12:20 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.