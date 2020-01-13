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Бывший зэк Кокорин снова в "Зените"

«Зенит» взял Александра Кокорина на тренировочные сборы в Катар

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вошел в число футболистов клуба, отправившихся в Катар на первые зимние тренировочные сборы команды.

В сентябре 2019 года Российский футбольный союз отказался зарегистрировать Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу. В РФС отмечали, что Кокорин может быть зарегистрирован в зимнее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля.

Александр Кокорин в сентябре 2019 года досрочно освободился из колонии, где отбывал наказание по обвинению в хулиганстве за две драки, произошедшие в Москве в октябре 2018 года. 

После освобождения Кокорин заключил новое соглашение с «Зенитом».
Источник: meduza.io
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