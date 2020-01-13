"Гибель Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела нас в состояние шока. Особенно мотоциклистов. Паулу — важная фигура этого ралли, он пользовался уважением у ветеранов и менее опытных участников. Они восхищались и вдохновлялись им.





После встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап "Дакара" для категорий мотоциклов и квадроциклов, чтобы дать гонщикам время проститься со своим товарищем.





Вся семья "Дакара" соберется на брифинге, чтобы почтить память Паулу", — говорится в пресс-релизе.



