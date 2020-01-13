Что с Саснович? Проиграла уже в первом круге
Белорусская теннисистка в 1/16 финала не смогла одолеть американку Даниэль Коллинз и вылетела с турнира в одиночном разряде.
Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в первом круге основной сетки турнира категории "Премьер" в австралийской Аделаиде, сообщает Sputnik.
Теннисистка в 1/16 финала встретилась на корте с американкой Даниэль Коллинз. Саснович не смогла одолеть соперницу и проиграла в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 32 минуты. В итоге белоруска завершила свое выступление на турнире в одиночном разряде.
При этом Александра Саснович продолжит выступать в Аделаиде в парном разряде. В дуэте с представительницей Швейцарии Викторией Голубич в первом круге турнира белорусская спортсменка сыграет против американок Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс.
Международный теннисный турнир в Аделаиде проходит в этом году с 12 по 18 января. Призовой фонд турнира составляет 895 тысяч долларов.
На минувшей неделе Саснович проиграла китайской теннисистке Ван Цян (28) в 1/8 финала в китайском Шаньчжэне
"Белорусский партизан"
11:04 13/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.