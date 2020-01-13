Юрий Моисевич: 10-12 человек у нас реально могут претендовать на медали Олимпийских игр
Главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич ожидает медалей от белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
- На прицеле, конечно, мы считаем, смотрим, прикидываем, держим тех, кто потенциально готов. Называть конкретно фамилии не буду, но я думаю, что 10-12 человек у нас реально могут претендовать на медали Олимпийских игр. По их потенциалу, по их результатам, которые показали на протяжении прошлого сезона. Другое дело, что не всегда эти результаты показывают там, где разыгрывается все самое основное, — сказал Моисевич в программе "Неделя спорта" на СТВ.
09:28 13/01/2020
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