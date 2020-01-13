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У женской сборной Беларуси - бронза ЧЕ по конькобежному спорту

Женская сборная Беларуси выиграла бронзовые медали в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фото Pixabay

Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова показали итоговый результат 3 мин. 05,47 сек. Победили представительницы Нидерландов - 2 мин. 57,98 сек., серебро у россиянок - 2 мин. 59,04 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин белорусы Виталий Михайлов, Игнат Головатюк и Егор Доморацкий заняли 5-е место, финишировав со временем 3 мин. 49,78 сек. Сильнейшими тут стали команды Нидерландов, России и Норвегии. Аналогичную позицию в итоговом протоколе в мужских стартах на 1000 м занял Игнат Головатюк.

В стартах на 1000 м у женщин Анна Нифонтова заняла 13-е место, а Евгения Воробьева - 20-е. В масс-старте у женщин Татьяна Михайлова оказалась на 13-й позиции в итоговом протоколе, а Егор Доморацкий стал 15-м в этом же виде программы среди мужчин.
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