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Во время седьмого этапа Дакара погиб мотогонщик

На седьмой день гонки из Саудовской Аравии пришли печальные новости: на 276-м километре воскресного спецучастка погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш, выступавший на Дакаре за команду Hero.

Организаторы получили сигнал тревоги в 10:08 по местному времени и направили на место аварии медицинский вертолёт, который в 10:16 обнаружил гонщика лежащим без сознания. После реанимационных мероприятий на месте гонщика доставили вертолётом в больницу в Эль-Хубаре, где медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти 40-летнего гонщика стали травмы, полученные при падении.
AUTOSPORT.com.ru 
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