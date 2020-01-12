Во время седьмого этапа Дакара погиб мотогонщик

Организаторы получили сигнал тревоги в 10:08 по местному времени и направили на место аварии медицинский вертолёт, который в 10:16 обнаружил гонщика лежащим без сознания. После реанимационных мероприятий на месте гонщика доставили вертолётом в больницу в Эль-Хубаре, где медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти 40-летнего гонщика стали травмы, полученные при падении.