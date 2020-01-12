+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорус Артем Королек - лучший бомбардир ЧЕ-2020

Гандболист сейчас выступает за польский «Виве».

Линейный сборной Беларуси и польского "Виве" Артем Королек на текущий момент возглавляет список бомбардиров чемпионата Европы-2020, пишет pressball.by.

Как и Королек, по 14 мячей за два матча забросили латвиец Дайнис Криштопанс и голландец Кай Смитс, однако реализация бросков у них — 70%, тогда как Королек продемонстрировал 78% точности.

В бомбардирский топ также попал правый крайний белорусов Никита Вайлупов с 10 голами при 77% точности. Также мешковец в числе лучших пенальтистов турнира: он реализовал все четыре попытки.


В понедельник, 13 января, белорусы сразятся с черногорцами за выход из группы.

ГРУППА "А": Хорватия — 4 очка (2 игры), БЕЛАРУСЬ — 2 (2), Черногория — 2 (2), Сербия — 0 (2).

Оставшиеся поединки. 13.01. Черногория — БЕЛАРУСЬ (20.15). Сербия — Хорватия (22.30).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru