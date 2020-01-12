Успешное выступление белорусов на эстафете в Оберхофе удивило норвежцев
Чемпионы биатлонной гонки поделились впечатлением от наших спортсменов.
Норвежцы Эрленн Бьонтегор и Йоханнес Дале отметили выступление сборной Беларуси в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Наши биатлонисты заняли 5-е место, норвежцы — 1-е, сообщает pressball.by.
"Не важно, кто впереди или сзади — я всегда бегу по дистанции на максимуме, не желая отдавать соперникам ни секунды. Нужно ведь привезти следующему участнику эстафеты как можно большее преимущество, чтобы облегчить задачу команде. Конечно, я был удивлен тем, как провели гонку белорусы — они выступали просто феноменально! Мои им поздравления!" — заявил Бьонтегор.
"Я тоже был удивлен, что пришлось бороться с белорусами, но моей целью было как можно дальше убежать от немцев и французов. Поэтому бежал изо всех сил", — считает Дале.
14:32 12/01/2020
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