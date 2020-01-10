Аргентинская газета: Марадона планирует поездку в Беларусь













Как пишет издание, также «десятка» собирается в январе полететь в Венесуэлу, где хочет встретиться с главой этой страны Николасом Мадуро, а затем оттуда в Бразилию, где, возможно, повидает местного экс-лидера Луиса Инасиу Лула да Силву.





При всем при этом в своей статье Clarín делает оговорку: Марадона – звезда такого уровня, что его планы – вещь относительная и быстро меняющаяся, поэтому сказать о них что-то с очень большой степенью уверенности сложно.





В настоящее время знаменитый аргентинец является главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из города Ла-Плата. Он также проходит курс лечения стволовыми клетками на опухшей левой лодыжке.