











Для Уильямс это первый выигранный турнир после рождения дочери. Вернувшись из декрета, она проиграла пять финалов подряд, не взяв в них ни одного сета.





Первый турнир Уильямс выиграла в феврале 1999-го. Таким образом, у нее теперь есть титулы в четырех разных десятилетиях.





За счет победы в Окленде американка станет девятой ракеткой мира и попадет в топ-8 посева на Australian Open.