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Сергей Рутенко о судействе в матче Хорватия — Беларусь: вынужден признаться, что не разбираюсь в гандболе

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Беларуси Сергей Рутенко раскритиковал судейство сестер Бонавентюра в матче Хорватия — Беларусь (31:23).

Честно вам скажу: мне не хочется молчать. Даже рад, что нахожусь в комментаторской, так как развязаны руки. Но когда так очевидно подсуживают... Хоть гандбольное воспитание и не позволяет, должен это отметить. <...> Вынужден признаться, что я не разбираюсь в гандболе, — сказал Рутенко в эфире телеканала "Беларусь 5".

Белорусов и хорватов рассудили сестры Шарлотт и Жюли Бонавентюра. Они были первыми женщинами-рефери, работавшими на олимпийском финале, а также первой женской парой, судившей на мужском чемпионате мира-2017.

Совсем недавно в финале женского ЧМ-2019 француженки назначили спорный пенальти в пользу сборной Голландии на последних секундах встречи, что привело к скандалу.
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