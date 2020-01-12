Фотофакт. Министр спорта и глава КГБ прямо на приеме у президента на телефонах следили за мужской эстафетой в Оберхофе
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и председатель КГБ и глава набсовета БФБ Валерий Вакульчик во время праздничного приема у президента Беларуси следили за мужской эстафете в рамках Кубка мира в Оберхофе.
"Министр спорта Ковальчук и глава КГБ Вакульчик (председатель набсовета федерации биатлона) следят за гонкой онлайн прямо на президентском приеме. В итоге пятые, но тоже неплохо", — отмечает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
08:49 12/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.