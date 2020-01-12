Фотофакт. Министр спорта и глава КГБ прямо на приеме у президента на телефонах следили за мужской эстафетой в Оберхофе

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и председатель КГБ и глава набсовета БФБ Валерий Вакульчик во время праздничного приема у президента Беларуси следили за мужской эстафете в рамках Кубка мира в Оберхофе.