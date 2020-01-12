Легенда "Барселоны" летом может возглавить клуб
"Барселона" хочет назначить главным тренером Хави, который возглавляет катарский "Аль-Садд" и выступал за сине-гранатовых как игрок с 1998 по 2015 год.
Каталонцы предложили 39-летнему специалисту контракт на 2,5 года, если тот сразу согласится приступить к работе на "Камп Ноу".
Однако Хави предпочел бы возглавить «Барселону» по окончании сезона. В этом случае с ним будет заключено двухлетнее соглашение, сообщает sports.ru со ссылкой на As.
Судьба нынешнего главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде уже предрешена – в новом сезоне он не будет работать с командой.
09:06 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.