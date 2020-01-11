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Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Беларусь – 5-я

11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе проходит мужская эстафета.

Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Беларусь – 5-я
11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе проходит мужская эстафета. За Беларусь выступают Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.

Мужская сборная Беларуси после трех этапов занимала промежуточное 2-е место. Сергей Бочарников на своем этапе не допустил промахов и приехал на смену 1-м. Однако после наша команда потеряла две строчки и на четвертом этапе финишировала на 5-м месте.

 
1. Норвегия (2+8)

2. Франция  – 4.4 (2+6)

3. Германия  –48.2 (2+14)


5. Беларусь  – 1:54.0 (1+12).
by.tribuna.com
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