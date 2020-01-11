Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Беларусь – 5-я
11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе проходит мужская эстафета.
Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Беларусь – 5-я
11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе проходит мужская эстафета. За Беларусь выступают Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.
Мужская сборная Беларуси после трех этапов занимала промежуточное 2-е место. Сергей Бочарников на своем этапе не допустил промахов и приехал на смену 1-м. Однако после наша команда потеряла две строчки и на четвертом этапе финишировала на 5-м месте.
1. Норвегия (2+8)
2. Франция – 4.4 (2+6)
3. Германия –48.2 (2+14)
…
5. Беларусь – 1:54.0 (1+12).
17:49 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.