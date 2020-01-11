Оберхоф. Норвежки финишировали первыми. Белоруски - восьмыми

Норвежки показали результат в 1 час 14 мин. 11,6 сек. Второе место заняла шведская команда, третье — французские биатлонистки.





Женская сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Ирины и Елены Кручинкиных завершила эстафету восьмой, отстав от лидера на 2 мин. 37,4 сек.





Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.











