+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Оберхоф. Норвежки финишировали первыми. Белоруски - восьмыми

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Норвежки показали результат в 1 час 14 мин. 11,6 сек. Второе место заняла шведская команда, третье — французские биатлонистки.

Женская сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Ирины и Елены Кручинкиных завершила эстафету восьмой, отстав от лидера на 2 мин. 37,4 сек.

Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru