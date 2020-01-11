Этап Кубка мира в Оберхофе: команда Беларуси в десятке лучших в Кубке наций

В Оберхофе завершилась спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. По ее итогам сразу три белорусских представителя попали в топ-30.