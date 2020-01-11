Этап Кубка мира в Оберхофе: команда Беларуси в десятке лучших в Кубке наций
В Оберхофе завершилась спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. По ее итогам сразу три белорусских представителя попали в топ-30.
Таким образом, мужская команда Беларуси поднялась с 12-й позиции на 10-е место в Кубке наций, дающее по итогам сезона дополнительную заявочную квоту, пишет pressball.by
КУБОК НАЦИЙ
1. Норвегия 3323
2. Франция 3136
3. Германия 2865
4. Россия 2849
5. Италия 2525
6. Швеция 2432
7. Чехия 2383
8. Украина 2339
9. Австрия 2304
10. БЕЛАРУСЬ 2130
14:10 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.