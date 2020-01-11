Вера Лапко возвращается к тренировкам

Вера Лапко: пропал интерес к теннису. Трудно получать удовольствие от игры, когда температуришь и не побеждаешь

"Хочу сообщить радостную новость. На следующей неделе я возвращаюсь к тренировкам", — сообщила Вера Лапко в своем инстаграм-аккаунте, цитирует "Прессбол"