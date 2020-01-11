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Голкипер БАТЭ Сергей Черник уезжает в Казахстан

«Иртыш», футбольный клуб из Павлодара, оформил трудовые отношения с опытным голкипером из Беларуси Сергеем Черником. Об этом пишет Sports.kz.


31-летний футболист начинал профессиональную игровую карьеру в клубе своего родного Гродно, «Немане», после выступал за БАТЭ и на протяжении трех сезонов — за французский «Нанси». В прошлом году Сергей Черник вновь защищал цвета клуба из Борисова.

В чемпионате Беларуси-2019 голкипер провел 7 поединков, 10 раз вытащив в них мяч из своих ворот. Сергей имеет на своем счету 19 матчей, проведенных в составе национальной сборной Беларуси. Transfermarkt оценивает этого игрока на данный момент в 400 тысяч евро, при этом «Нанси» летом 2016 года покупал его у БАТЭ за 500 тысяч евро.
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