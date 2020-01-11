У капитана минского "Динамо" Андрея Костицына в день победы над "Витязем" родился сын
В семье нападающего минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрея Костицына случилось пополнение. 10 января, в день победного матча с "Витязем" в чемпионате КХЛ (3:2) у хоккеиста родился сын.
Счастливый отец отсалютовал этому событию заброшенной шайбой, которая стала, во-первых, победной в поединке, а во-вторых — юбилейной, 100-й, для "зубров" в нынешнем сезоне.
Крепкого здоровья и папе, и маме, и малышу!
09:57 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.