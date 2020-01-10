"Зубры" выиграли дома у подмосковного "Витязя"

У "зубров" шайбы забили Марк-Андре Граньяни (29), Александр Павлович (30), Андрей Костицын (44).





Следует отметить, что динамовцы вели со счетом 3:0, но в третьем периоде пропустили две шайбы.





Для "зубров" эта победа прервала девятиматчевую серию проигрышей на домашней арене, пишет euroradio.fm



