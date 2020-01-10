+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Зубры" выиграли дома у подмосковного "Витязя"

10 января хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче КХЛ выиграли у подмосковного "Витязя" — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

У "зубров" шайбы забили Марк-Андре Граньяни (29), Александр Павлович (30), Андрей Костицын (44).

Следует отметить, что динамовцы вели со счетом 3:0, но в третьем периоде пропустили две шайбы.

Для "зубров" эта победа прервала девятиматчевую серию проигрышей на домашней арене, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru